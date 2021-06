Hinnatõus aeglustub tõenäoliselt järgmisel aastal

EUROOPA Keskpanga värske majandusprognoos on toonilt ­ootuspäraselt pigem optimistlik, sest viimastel kuudel on ­uudised olnud rohkem positiivsed. Kuigi erinevalt Eestist oli euroala majandus tervikuna esimeses kvartalis veel aastavõrdluses 0,3 protsenti languses, saame olla järjest kindlamad, et aasta teises pooles hakkab see kriisist üsna tempokalt taastuma. Positiivset ootust toetavad hästi edenenud vaktsineerimised, erinevate piirangute lõdvendamine ja ettevõtjate hulgas kasvanud optimism. Kokkuvõttes näeb prognoos euro­alale 2021. ja 2022. aastaks ette kiiremat majanduskasvu, vastavalt 4,6 ja 4,7 protsenti. Veel märtsis olid hinnangud mõlema aasta kohta 0,6 protsendi võrra kehvemad.