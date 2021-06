Mulgi valla Abja piirkonna noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist Maie Bratka selgitas, et enne ühinemist toimis sama süsteem kõigis valdades, mis nüüd moodustavad Mulgi valla. «Abjal oli enne veel nii, et kuna meil oli õpilaskoduga kool, siis meil maksti ka nendele, kes ei olnud valla sissekirjutusega. Siis tekkis see, et kui õpilasel oli sissekirjutus Suure-Jaani vallas, võis ta saada topelttoetuse,» rääkis ta eelmise korra miinustest. Nüüd saavad toetust vaid Mulgi valla sissekirjutusega õpilased.