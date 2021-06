Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik sõnas peale kella kümmet, et 14. juunil kell 18.40 teatati, et Viljandis C. R. Jakobsoni tänaval põleb kortermaja teine korrus. "Päästjate saabumise ajaks oli tuli levinud kortermajaga kokkuehitatud ärihoone katuse alla ning ulatus sealt välja. Kortermajast evakueeriti päästjate abil kolm inimest, kellest kahe tervist kontrollisid ja turgutasid kiirabitöötajad," sõnas ta. Kustutustööde käigus ruume kontrolliti ja kõigi kortermaja elanikega saadi hiljem kontakti. Praegu teadaolevalt keegi majja ei jäänud.