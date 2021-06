Koolilõpetamised on ukse ees. Kleitide ja seelikute, pükste ja ülikondade hinnad küündivad sadade eurodeni. Koos soengu, meigi ja muu kupatusega on kooli lõpetamine lapsevanema rahakotile paras hoop. Sakala katsetas, kas selleks puhuks sobiv riietus on võimalik teise ringi poodidest leida vähem kui 30 euro eest.