Endla teatri lavastaja Kaili Viidas on võtnud pureda suure tüki. Pole kahtlustki, et vene kirjandusklassika on ajatu ja pakub rohkesti tõlgendusvõimalusi. Nikolai Gogoli novellid, millest kolm jõudsid nüüd Ugala lavale, ütlevad inimese olemuse kohta nii mõndagi ka praegu.