"Linnapeakandidaat on Ando," kinnitas Janika Gedvil, lükates ümber arvamuse, et temast võiks saada uue poliitilise jõu linnajuhi kandidaat. 2013. aastal Isamaaga liitunud ja praegu ametlikult Viljandi osakonna juhi kohal olev Gedvil on teinud äriregistrisse juba taotluse Isamaast lahkumiseks ning ta tahab saada Eesti 200 liikmeks.