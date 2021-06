Haridus- ja teadusministeeriumi riigigümnaasiumide rajamise koordinaatori Ülle Matsini sõnul tundis konkursi vastu huvi kokku viis kandidaati, kuid kõik ei otsustanud ametlikult kandideerida. Paberid esitas neist kaks, kelle vahel hakkab nüüd ministeeriumi komisjon valima. "Täna on konkursikomisjoni esimene koosolek, kus me hindame kandidaatide esitatud materjale," ütles Matsin esmaspäeval.

​Nimelt pidid direktorikohale kandideerijad tegema video, kus esitlevad oma visiooni kooli arengust. Ülle Matsin sõnas, et vestlused kandidaatidega planeeritakse nii, et otsuse saaks tehtud jaanipäevaks, kuid vajadusel võib see aeg veel ka nihkuda.