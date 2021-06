"Arvan küll, et sõbrad-tuttavad sai ka hääletama pandud, aga kui vaatan videoid osalevatest küladest, siis on jube keeruline seda tiitlit saada, sest kõik on nii ägedad," lausus Metsküla külaseltsi esimees Maie Arba. Ta rääkis, et vallast soovitati konkursil osaleda ja nii sinna karussellile astutigi. "Ega me mõelnud sellele, mis nüüd pihta hakkab, sest me ei ole sellised võitlejad tüübid, aga tore muidugi, kui märgatakse."