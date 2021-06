Hoone haldaja Ergo Nõmm tähendas, et nüüd on hoone ürituste korraldamiseks enam-vähem valmis, kuid arendamise plaane jagub veelgi. Kavas on nii ise sündmusi korraldada kui hoonet peopaigana välja rentida. Praegu on seal ruumi 150 inimesele, aga tulevikus on plaan kohti juurde lisada. Toitlustust pakub Jaama söögisaal.