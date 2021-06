19-aastane Karksi-Nuiast pärit odaviskaja juhtunus viga ei saanud ning juba mõni sekund pärast vahejuhtumit manas ta näole muige. "Enda jaoks oli päris piinlik ja naljakas olukord," tunnistas ta ja ütles, et haiget ta tõesti õnneks ei saanud, kuigi olukord võinuks ka väga halvasti lõppeda. "Juhtus see nii, et oda läks teisele poole pead – valele poole – ja kadus käest ära," selgitas ta ja märkis, et selline asi on tal korra ka varem juhtunud U18 Euroopa meistrivõistlustel Gyoris 2018. aastal.