"Meil on tohutult hea meel, et rahvajalka Viljandimaal on saanud taas kandepinda juurde. Eriti head meelt teeb aga ka see, et uus võistkond just meie ridadest välja kasvas: meeskonna liider Kardo Kivirand mängis veel mullu meie satsi eest, samuti on vallameeskonnas mitu meie pundi endist mängijat," rääkis Viljandi jalgpalliklubi Tulevik turundus-arendusjuht Marek Tiits. Valla meeskonda aidati registreerimisega ning muu vajaliku paberitööga, et nad hooajaks valmis saaksid.