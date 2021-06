Kui Tarvastu motoklubi plaanid lõpuks ikkagi tõeks saavad, annaks see võimaluse Raassillal sõita ka rallikrossi ning proovida hobikarti. FOTO: Elmo Riig

Raasilla moto- vabaajakeskuse optimeeritud projekteerimis- ja ehitustööde hange on avaldatud ning nüüd jääb Tarvastu motoklubil üle loota, et see mahub eelarvesse ning jõutakse ehituslepinguni.