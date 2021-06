Regulaarselt rattatrenni tegevale sportlasele või isegi hobisõitjale on see võib-olla köömes, ent meil oli Postimees Grupi sünnipäeva puhul korraldatud mitmepäevase velotuuri 88-kilomeetrist Viljandist Otepääle kulgevat Sakala etappi alustades küll tunne, et hea, kui veab välja Mustlani.