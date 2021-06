Mõisaküla linnapea ja Mulgi abivallavanem Ervin Tamberg ütles, et remont lõppes kuu aega tagasi, kuid seni ei lubanud riiklikult seatud piirangud sauna avada. Nüüd lõpuks jõudis õige aeg kätte. «Ma ei ole veel laval käinud ja leili võtnud, aga olen tulemusega väga rahul,» kiitis Tamberg töömeeste panust. «Saun on valgusküllasem, aknaid on võimalik avada ning ruume tuulutada.»