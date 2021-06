Mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg sõnas, et instituut tegi koostöös Mulgi vallavalitsusega möödunud aastal kohalikele ettevõtjatele ja käsitöölistele ettepaneku, et soome-ugri kultuuripealinna aasta puhul võiksid valmida kohalikud tooted. «Kuna nii tähtis sündmus on Mulgimaal ja Abja-Paluoja kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, oli mõte, et külastaja saaks tooteid siit kaasa osta,» märkis Grenberg.