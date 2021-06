Toetusena saadud miljonid eurod on aidanud linnal teetööde hulka neljakordistada

«2014.–2017. aastani saime investeerida raha kokku sama palju, kui oli eelmise aasta summa, ning tänavune aasta tuleb mullusega sarnane,» tõi Viljandi linnapea Madis Timpson näite, kui palju on linna ehituste hulk kasvanud. Tööde hulk on järsult suurenenud riigilt saadud abisummade tõttu ning selle põhjus on linnapea hinnangul Viljandi ja riigi omavaheline hea läbisaamine.