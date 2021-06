Põhjuseks, miks sel aastal sai ühe viiest regionaalarengu auhinnast Viljandi Aken ja Uks, nimetati Stenbocki majast saadetud pressiteates, et nimetatud ettevõte on pikaajaline maakonna suurim maksumaksja ja tööandja, kes suutis edukalt tegevust jätkata ka 2020. aasta pandeemia ajal ning isegi inimesi tööle võtta. Ettevõtte ühe osaniku Paavo Juhani Lampineni sõnul on kriisi ajal tõepoolest inimesi kõvasti juurde palgatud.