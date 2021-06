«Ei ole nii, et kes kõvemini karjub, see ka oma tahtmise saab,» eitas Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin võimalust, et otsus konteinerite asukoha muutmise kohta tehti seepärast, et linnavalitsus sai trahviarve Lääne tänav 6 ehk viljandlaste seas «kremliks» kutsutavalt ühistult ning Sakala avaldas selle kohta artikli.