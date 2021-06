«Kriipima jäi küll,» tunnistas Vana-Võidu vibuklubi ja Viljandi spordikooli juures Aune Variku käe all harjutav Eesti sportvibulaskjate koondise liige Laura Nurmsalu. «Kui ma pärast tulemusi vaatasin ja sain aru, et ühe seeria oleksin pidanud rohkem võitma ... see tegi väga kurvaks.»