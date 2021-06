"See aed on meile ülioluline ja Eestis üks kõige kaunimaid," lausus Pärsti hooldekodu juhataja Le Hussar ja tähendas, et see ei ole ainult nende silmis nii, vaid ka ehitaja ütles, et ei ole nii kaunist ja hästi planeeritud aeda näinud. Hooldekodu elanikud rõõmustasid eriliste teede ja taimestiku üle. Lisaks ilu nautimisele leiab tulevikus aiast ka suupoolist. Seal kasvavad mustad arooniad, punased ja mustad sõstrad ning viinamarjad. Avamispeol lisati ühte taimekasti mustikad.