Sakalamaa au ja uhkus peavad alles jääma

OSKAR LOORITS kirjutas «Mulgimaa ohvrikohtades» 1935. aastal, et mulkide jõukaks saamisega XIX sajandi lõpus kaasnesid kiire võõrdumine vanadest traditsioonidest, pelliaedade kadu, ohvrikivide lõhkumine ja muu säärane toona edumeelseks peetu. Nüüd on ring täis saamas. See, mis tollal oli edumeelne, ei pruugi seda enam olla aastal 2021. Oleme ju kõik rohkem või vähem kuulnud või lugenud looduse ülekasutamisest, liigirikkuse hävinemisest ... Mulgid võiksid lisaks uhkusele oma jõukuse üle tunda uhkust ka oma looduse üle, kuid nii see kahjuks ei ole.