Mina koos paljude teistega olen poolt. Samas ei jõua see kogukond ära imestada ja imetleda meie linnaisade saamatust (või hoopis poliitilist trikitamist) kõiges, mis on seotud kõnesoleva kunstiteosega. Vanarahva tarkus ütleb, et pole häbiasi üks kord teatud räpa sisse astuda, aga väga piinlik on seda teha samas kohas teist ja veel kolmandatki korda.