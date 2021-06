"Sellega juhtus niimoodi, et põhjapoolne kell, mis on 20 kraadi põhja ja kirde vahel, alustas esimest streiki vist paar-kolm nädalat tagasi ja jäi seisma. Siis ütles kulumise tõttu üles ka lõunapoolne kell," märkis kellassepp Toivo Lõhmus, kes on ka telekommunikatsiooni insener ja elektromehaanik.