Linnapea märkis, et kõnealuse töö vajalikkusest on kõneldud mitu viimast aastat ning kui see nüüd sügisel tehtud saab, muutub Uus tänava märksa turvalisemaks. Ta lausus, et nii kaasavalt kui seda pole Viljandis varem tehtud ühtki tee-ehituse projekti.