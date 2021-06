Vanakraamiturg jääb kodutuks

Ehkki vanakraamiturg on hulk aastaid olnud isetekkeline ning see on toiminud eestvedajate ning vajalike lubadeta, ei ole Viljandi linn seda ära keelama tõtanud. Linnapea Madis Timpson arvas, et see on tore ettevõtmine, mis võiks jätkuda ka tulevikus mõnes teises kohas.