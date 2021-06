Mõisaküla linnapea ja Mulgi abivallavanem Ervin Tamberg ütles, et see on Mõisaküla viimaste aja kõige suurem ehitus ning sotsiaalvaldkonnale hädavajalik. «Eesmärk on parandada hoolekandekeskuse klientide ja töötajate heaolu, muuta kõik meie kaasaega sobivaks ning mugavamaks,» lausus ta.