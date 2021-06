Mulgi vallavanema Imre Jugomäe sõnul käib jutt teelõigust, mis kulgeb Penuja ristmikust kuni Pärnu ja Sarja tee ringristmikuni teisel pool Abja-Paluojat. Suuremad tööd on teekatte ja kõnniteede uuendamine. Viimased saavad senisest natuke laiemaks. Samuti pikendatakse Penuja ristmiku poole kergliiklusteed ning sealne ristmik saab tõenäoliselt ringristmikuks, mis on ohutuse kohapealt oluline. Jugomäe sõnul on võrreldes näiteks 13 või 14 aasta taguse ajaga liiklussagedus teelõigul Penuja poole ja piiri pealt Lätti oluliselt suurenenud ja prognoosi kohaselt suureneb veelgi, kui sinna pannakse mustkate. See on transpordiametil käesoleval aastal plaanis.