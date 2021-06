Hapusaia tegemine võtab üksjagu aega: kolmapäeval segab pagar taina valmis, voolib pätsid ja paneb need külmkappi käärima ning alles neljapäeva hommikul jõuavad need ahju ja hakkavad keelt alla viivat lõhna levitama. Põhilised pagaripäevad ongi Kaidi Topnikul neljapäev ja reede: siis ta hommikul küpsetab ning kaks tundi hilisel pärastlõunal on müügi päralt.