Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill nentis, et viimased nädalad on näidanud, kuidas kelmid on jätkuvalt hoos ning püüavad kõikvõimalike skeemide abil heausksete raha enda kätte saada. Näiteks sai politsei paar päeva tagasi teate, et ühele Viljandimaa inimesele tuli WhatsApi rakendusse kiri lingiga Omnivalt. Teataja avas lingi ning sattus lehele, kus tema pangaandmeid hakati küsima.