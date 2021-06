Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus ütles, et üle-eestilise kontrolli käigus leiti, et kõige enam puudusi esines evakuatsiooniteede ja -pääsude ning esmaste tulekustutusvahendite puhul. "Samuti võib eraldi välja tuua tegemata jäetud küttesüsteemide hooldusi ning puuduolevaid tulekahju korral tegutsemise skeeme ja tuleohutuse meelespeasid," ütles Mõttus. "Need on vajalikud selleks, et külastajad teaksid võõras kohas, millist väljapääsuteed tulekahju korral kasutada ning kuidas tulekahju korral käituda."