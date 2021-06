«Edasipääs oli juba kindel, seega otsustasin mängitada neid, kel on rohkem kogemusi vaja. See pole mängijale lihtne, kui sa pole seni turniiril palju mänginud ja mina tahan ikka võitu,» rääkis rahvuskoondise peatreener Cédric Énard pärast seda, kui pühapäeval oli Läti 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) alistatud. «Esimeses geimis olin pisut pahane, sest midagi juhtus ja mängijad ei reageerinud sellele. Tahtsin, et nad ise sellest olukorrast välja tuleksid, mitte vahetusi teha. Õnneks geimi lõpus saime minema ja asjad hakkasid laabuma. Olen kokkuvõttes rahul, sest me võitsime ja nad said hakkama.»