Korra tõekuulutajaks, kõigele vastu olijaks, vabadusvõitlejaks olemise spiraali sattunud, on sealt raske välja rabelda, sest oma tõdedele kindlaksjäämine eeldab fundamentaalset kindlameelsust. Ja vastupidi: suutlikkus oma vaateid muuta, kui on ilmnenud uusi fakte või tuginedes lihtsalt arusaamisele, et mingites asjades kõigele vastandumine ei anna kellelegi midagi, nõuab samuti pingutust.