Selgub, et juhtumisi on kõik kohalikud. Abielupaar on Viljandis elanud eluaeg. Kübaraga daamil viljandlanna staaž vahepeal neljaks aastakümneks küll katkes, aga kunagi õppis ta siin kultuurikoolis ja kuu aja eest kolis ta siia tagasi. Giid on samuti viljandlanna.