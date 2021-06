Viljandi linna jaanituli jääb sellel aastal ära

Viljandi linnavalitsuse pressiteates on kirjas, et Sakala keskuse juhataja Jaanus Kuke sõnutsi tuleneb see otsus koroonaolukorrast ja sellega seoses kehtestatud piirangutest. "Praeguseks on viirusenäitajad küll langenud, kuid viirus pole kuhugi kadunud. Seetõttu ei soovi me tervise huvides veel nii suureks pidustuseks rahvast kokku kutsuda," ütles Kukk. "Samuti pole koroonapiirangute valguses, kus üle 1000 osalejaga sündmusel tuleb kontrollida inimeste vaktsineerimistõendit või teha neile koroonaproov, jaanitule korraldamine ei jaanipäevale omast peomeeleolu ega kaasnevaid kulusid arvestades otstarbekas."