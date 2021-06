Viljandi valla kaasava eelarve võitis Surva silla ujumiskoha renoveerimine Tänassilma jõe kaldal. Idee selgituses on välja toodud, et ujumiskohta soovitakse muuta turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks ka neile, kes alles ujumist õpivad. Samuti on tähtis, et paatidega saaks turvaliselt vette minna. Korra aastas saab sealt alguse rahvaspordi võistlus «Tänassilma paadisprint».