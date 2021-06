Mänguväljaku avamisel proovisid lapsed atraktsioone, tegid suuri mulle ja sõid ohtralt kommi. Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ütles, et Abja-Paluojale on mänguväljakut planeeritud pikki aastaid, aga varem pole selleks olnud raha. "Inimesed on seda pikalt oodanud, seni ei olnud Abja-Paluojal mitte ühtegi avalikku mänguväljakut," märkis vallavanem.