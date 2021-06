Jalgrattaga vees. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig

Nagu vahendas G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja, nägi vetelpäästja 5. juunil kell 16.20 Paala järve ääres, et rannavalve staabist 150 meetri kaugusel on üks mees jalgrattaga vette kukkunud.

«Kohapeal selgus, et raskes joobes jalgrattur oli mööda kallakut otsejoones järve sõitnud. Vesi oli mehele vaid põlvini, kuid enda püstihoidmisega oli tal suuri raskusi ja oma ratast ta samuti veest välja tirida ei suutnud,» rääkis Raja. «Appi jooksnud rannavalvur aitas mehe ja seejärel ka tema jalgratta veest välja. Meedikute abi õnnetusse sattunu ei vajanud. Juhtunut märkasid kaks järve ääres olevat meest, kes ütlesid, et jalgrattur on nende naabrimees, ja lubasid ta koju saata.»