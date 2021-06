Mait Allas on Viljandimaa noorim ja häälekaim opositsiooniliider. Juba 18-aastaselt valiti ta Viljandi vallavolikokku ning kõigest paari aastaga sai temast Reformierakonna piirkonna juht. Ta on tuntud kui noor ja vihane poliitik, kelle meelest juhib Isamaa Viljandi valda liiga raudse rusikaga. Eelmisel nädalal tõstatas ta volikogus palju tähelepanu saanud küsimuse, kas Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri majani viiva tee renoveerimine on just hea mõte.