Postkastiks tehtud külmkapp paneb autojuhte kiirust vähendama

Kõpu kandis seisev kiiruskaamerat meenutav kapp ei asu riigi transpordimaal ning selles kohas ei kujuta see liiklejatele ohtu. FOTO: Siim Avi

Endine Kõpu vallavanem ja praegune Põhja-Sakala vallavolinik Siim Avi sõitis Suure-Jaani poolt Kõppu ja enne Kõpu-Tipu risti arvas tee ­ääres nägevat kiiruskaamerat ning võttis jala gaasipedaalilt. Lähemale sõites märkas ta, et seal seisis vana külmkapp, mis on tehtud postkastiks. Peale maalitud mustade kastide tõttu meenutab see aga eemalt vaadates kiiruskaamerat.