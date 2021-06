Lääne tänav 6 asuva Viljandi linna tõenäoliselt suurima korteriühistu juhi Kalle Edula seletusel on Maksimarketi kõrval oleva maja elanikud juba aastaid võidelnud selle eest, et koledad pakendikonteinerid oma praeguselt kohalt ära viidaks. Esiteks on need need pidevalt ääreni täis, inimesed viskavad prügi konteinerite kõrvale maha ning seejärel tassivad hakid ja varesed rämpsu korteriühistu maale.