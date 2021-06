Kõnealused kaks uut väljakut saavad uue nädala alguses värske ilme paadilaenutuse kõrval, kus seni oli üks soiku jäänud väljak. Seejuures nentis Lipp juba läinud nädalal Sakala veergudel, et vajadus kahe uue väljaku järele on oli juba ammu olemas. Ja seda mitte üksnes võrkpallurite, vaid ka rannatennisistidele mõeldes: väljakud on multifunktsionaalsed, millel saab võrgu kõrgust kiirelt ja mugavalt muuta.