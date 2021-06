Mudellaevad pannakse joonele

Näha võib nii juhitavaid kui ka juhitamatuid mudeleid, nii kiireid kui ka aeglaseid. Võistlema on lubanud tulla pea kogu Eesti laevamudelismi paremik. Kokku on oodata umbes 50 võistlejat enama kui 100 mudeliga. Korraldajate sõnul tõotab võistluse tase tulla väga kõrge, kuna nii mõnigi võistleja kui mudel on saavutanud edu ka väljaspool kodumaa piire. Võistlussõitudega alustatakse kell 12. Kiirusmudelite grupisõidud alustavad umbes kell 14.00. Sõidud kestavad plaanikohaselt õhtul kella poolr seitsmeni ning võistlus on pealtvaatajatele tasuta.