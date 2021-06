Indrek Niibo: peatage Tallinn!

ANTIIKAJAL ÖELDI, et kõik teed viivad Rooma. See oli suure osa tollase maailma A ja O, miljonite inimeste unistus. Lisaks sellele, et teed algasid ja lõppesid Roomas, domineeris see miljonilinn kultuuriliselt ja majanduslikult kogu riigi üle, andes talle isegi nime. Eestis miljonilinna pole, sellegipoolest on Tallinn kõigist teistest peajagu üle. Veab neil, keda on õnnistatud pealinnalähedusega, olgu siis geograafiliselt või liikumiskiiruse mõttes. Näiteks saab Pärnust Rail Balticu valmimise järel Suur-Tallinna osa, sest ihaldatud pealinna pääseb vähem kui tunniga. Teistel, näiteks Tartul ja Narval, Võrust ja Valgast rääkimata, nii hästi ei lähe.