«Mul on väga hea meel renoveerimise üle ja nad on suure osa tööst ära teinud, aga nüüd see pisike totakas asjaolu,» märkis Lääne tänava kortermaja elanik Ene Nobel, kes tegi selle kohta ka sotsiaalmeediasse postituse. Ta kirjeldas, et maja otsaakende alla eterniidi vahele pesa teinud pääsukesed said sealt küll välja, kuid tagasitulekut pidid õppima. «Vaatasin ja kuulasin pääsukesi, sest mul oli nii hea meel nende tuleku üle. Ja siis käib kops ja kops,» rääkis ta üleeilse kohta, kui Maksimarketi poolsele majaküljele hakkasid tellingud kerkima. «Oli kuulda, kui nad sinna vastu lendasid.»