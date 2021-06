Andekoja pool miljonit eurot kadus enne viimast hääletust riigieelarvest. Keegi ei tea, kuhu

«See oli midagi müstilist. Ei ole kuulnud, et midagi sellist varem oleks juhtunud. Jälgisime pidevalt riigieelarve vastuvõtmise rida ning olime üsna kindlad, et selle raha saame,» sõnas andekoja idee eestvedaja, Artur Kapi ühingu esimees Andres Uibo.

​Ta meenutas, et 8. detsembril oli eelarve kolmas lugemine, aga enne seda ei tulnud andekoja kohta ühtki parandust. «Uskusime, et kui parandusi ei ole ja küsimusi saalist ei tule, siis selle raha saame. See, et hiljem raha tulemata jäi, oli nagu välk selgest taevast.»