Raassillas kihutati taas võidu

Eelmisel pühapäeval peeti Viljandi vallas Raassilla rajal Tarvastu rallikrossi karikasarja kolmas etapp. Korraldajad olid näinud kurja vaeva, et see üldse teoks saaks. Veel laupäeval, mis oli esialgne võistluse toimumise päev, oli rada vee all ning võistlus tuli päeva võrra edasi lükata. Pühapäeval oli aga juba nii kuiv, et rada tuli suure tolmu vältimiseks kasta.