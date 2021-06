Murik üritab paberil ja veebis kokku saada 80 allkirja, et esitada algatus järgmise nädala alguseks Põhja-Sakala vallavolikogule. Tema arvates on vana veetorn Suure-Jaani üks sümboolsemaid ehitisi ning soovib, et see määrataks väärtuslikuks objektiks.