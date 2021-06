Järvel tossas kaater

Selleks ajaks, kui abilised kohale jõudsid, oli tossupilv hajunud. Üht appi läinud kaatrit juhtinud Raimo Pull ütles, et midagi tuleohtlikku ja kustutamisabi vajavat ei tuvastatud. "Eks ta oli talv läbi seisnud paat ja need kipuvad ikka uue hooaja alguses tõrkuma. Kütusetorud võivad ummistuda ja väikese kütuselekke tekitada," pakkus Pull, kuid lisas, et ei välista ka võimalust, et mootor käivitamiskatsel suitsu välja ajama hakkas.