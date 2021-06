Viljandi linnavalitsus ootab 30. juunini ettepanekuid linna aasta õpetaja aunimetuste määramiseks. Haridustöötajate tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli ja tunnustada neid, kes on välja teeninud õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise. Samuti neid, kelle töö ja isiklik eeskuju on aidanud oluliselt kaasa noorte isiksuste kujunemisele ja neid, kes on mõjutanud positiivselt Viljandi hariduselu.