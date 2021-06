Alates 2. juunist lisanduvad Viljandi kogukonnakinos tavaks saanud kinoesmaspäevadele erikolmapäevad, mil saab vaadata kindlale teemale pühendatud dokumentaalfilme. Juunis linastub erikolmapäeva kavas neli seanssi, mis on teoks saanud koostöös Loov Viljandiga ning need on pühendatud linnaruumi ning -keskkonna teemadele.